Восени під вікнами Нацбанку мітингуватимуть вкладники

Вкладники проблемних банків планують провести акції протесту проти дій Національного банку України, який продовжив у деяких банках мораторій на задоволення вимог кредиторів, наприкінці серпня – початку вересня поточного року.

Про це повідомив представник Об`єднаного незалежного комітету вкладників-позичальників Сергій ГУРЖОВ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, на сьогодні жодна політична сила, а також уряд і правоохоронні органи не можуть захистити вкладників банків від втрати грошей.

Крім того, як вважає С.ГУРЖОВ, інформація щодо рефінансування банків Національним банком залишається закритою для населення, зокрема, для вкладників. Тому під час акцій протестів її учасники вимагатимуть від регулятора розкрити докладні дані щодо коштів, спрямованих на рефінансування банків і подальше використання цих грошей.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет Міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення щодо рекапіталізації трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх у статутні капітали «Укргазбанкк», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» отримав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В усіх трьох вказаних банках було введено тимчасову адміністрацію і мораторій на задоволення вимог кредиторів.