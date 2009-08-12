13 серпня - 12-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Трагічний конфлікт в Китаєвому - майнова суперечка чи кримінальний злочин?". Учасники: адвокат потерпілих Олександр Данилюк, громадянин, що залишився без свого житла після його незаконного захоплення представниками Китаєвського монастиря Олександр Калашников, представники Інституту біологічного захисту рослин Академії наук України, що втратили ряд об`єктів нерухомості через самовільне їх захоплення ченцями монастиря, жителі урочища Китаєве ("Українські Новини", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 498-51-22, 8 (066) 042-62-52; e-mail: vcspd-press@ukr.net