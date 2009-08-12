13 серпня - 12-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Як батюшка стер з лиця землі церкву в смт Іванків на Київщині". Учасники: прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці смт Іванків Дмитро Ганжа і Олена Фещенко. За словами жителів Іванкова, конфлікт відбувся у зв`язку з руйнуванням церковнослужителем старого приміщення церкви (“Укрінформ» вул. Б. Хмельницького, 8/16). Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.