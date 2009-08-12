13 серпня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Пиво – не вода! Українці вимруть, якщо продовжать жлуктити пиво літрами!». Учасники: народний депутат України Дмитро Ветвицький (фракція БЮТ), головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, член координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна» Артем Ступаков, а також учасниці дуету «VГуби» Анна Алішер та Альона Ліфінцева. Учасники прес-конференції закликають народних депутатів підтримати внесений Миколою Томенком, Наталією Королевською, Євгенієм Сусловим та ухвалений у першому читанні 5 березня 2009 р. проект закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 228-55-33, 8 (068) 251-71-70. E-mail: forumspaskiev@mail.ru Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.