Кощинця звільнено з посади голови департаменту з виконання покарань
09:40, 13 серпня 2009Права людини
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Інформація від Кабміну
Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про звільнення Василя КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту з виконання покарань.
Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів України.
Водночас співбесідник агентства не назвав причин звільнення В.КОЩИНЦЯ.
Як повідомляв УНІАН, звільнити В.КОЩИНЦЯ неодноразово закликали правозахисні організації, акцентуючи увагу на численних видадках порушення прав людини в установах виконання покарань.
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