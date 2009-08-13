Кощинця звільнено з посади голови департаменту з виконання покарань

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про звільнення Василя КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту з виконання покарань.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів України.

Водночас співбесідник агентства не назвав причин звільнення В.КОЩИНЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, звільнити В.КОЩИНЦЯ неодноразово закликали правозахисні організації, акцентуючи увагу на численних видадках порушення прав людини в установах виконання покарань.