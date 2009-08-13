ОБСЄ звинувачує Казахстан у порушенні свободи слова

Організація з безпеки й співпраці в Європі (ОБСЄ) звинуватила Казахстан, що засудив до трьох років в`язниці журналіста, в порушенні зобов`язань із захисту свободи слова.

Як передає Reuters, Казахстан, який у 2010 році в порядку ротації очолить ОБСЄ, піддається критиці Заходу за переслідування незалежних ЗМІ.

В кінці минулого тижня суд визнав Рамазана ЄСЕРГЕПОВА, власника й головного редактора газети «Алма-Аты инфо», винним у публікації секретних даних. Його звільнення зажадала міжнародна організація «Репортери без кордонів».

«Кримінальне переслідування цивільних осіб або журналістів за порушення секретності позбавляє громадськість важливої інформації й залишає журналістські розслідування без одного з її найважливіших інструментів», - йдеться в листі представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Міклоша ХАРАШТІ.

Він висловив надію, що Казахстан «забезпечить безпечні умови роботи для журналістів, які висвітлюють соціальні й політичні проблеми».