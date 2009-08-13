Журналіст втратив роботу через інтерв`ю з Ратушняком?

Позаштатний кореспондент “Нового каналу” Віталій ГЛАГОЛА у відділі кадрів основного місця роботи - Ужгородської обласної телерадіокомпанії - отримав наказ про своє звільнення. Причину звільнення журналістові не пояснили.

Про це повідомляє “Новий канал”.

За даними “Нового каналу”, трудовий договір з В.ГЛАГОЛОЮ мав закінчуватися лише наприкінці наступного року. Останньою його роботою – було скандальне інтерв’ю з мером Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ. До кабінету мера журналіст не вдирався і відповідати на запитання не змушував, про зустріч була попередня домовленість. В самому інтерв’ю С.РАТУШНЯК облив брудом цілу купу персонажів українського політикуму, порція нецензурщини чомусь дісталася і знімальній групі. Ці кадри минулого тижня показали усі провідні українські телеканали”.

Коментуючи ситуацію директор з правових питань “Інтерньюз-Україна” Павло МОЇСЕЄВ, зазначив, що “журналіст зробив хороший якісний сюжет, результатом якого стало його звільнення, це підтверджує наші перебільшення уяви про сталі відносини свободи слова в Україні, це говорить про слабку ефективність роботи державних медіа”.

Телекомпанія “Новий канал” заявляє, що вважає звільнення журналіста протиправним, тому зробить усе можливе, щоб справедливість перемогла.

Тим часом прокуратура Закарпатської області порушила проти С. РАТУШНЯКА ще одну кримінальну справу. Тепер його обвинувачують ще й у расовій дискримінації. Цю справу приєднали до попередніх – про хуліганство та перевищення службових повноважень стосовно активістки “Фронту змін”. Водночас заяву С.РАТУШНЯКА, що його збираються взяти під варту, у Генпрокуратурі спростували.