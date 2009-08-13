У Держдепартаменту України з питань виконання покарань новий голова

Поки що тимчасово

Сьогодні виконуючий обов’язки міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК представив колективу Державного департаменту України з питань виконання покарань виконуючого обов’язки голови Департаменту – Миколу ІЛЬТЯЯ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Є.КОРНІЙЧУКА, до цього призначення М.ІЛЬТЯЙ був першим заступником голови Департаменту Василя КОЩИНЦЯ, звільненого з посади Розпорядженням Кабінету Міністрів України 12 серпня.

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