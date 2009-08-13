Російський учений просить політичного притулку в Україні

Російський учений і письменник Петро ХОМЯКОВ просить у Президента України Віктора ЮЩЕНКА політичного притулку в Україні.

Про це йдеться в листі П.ХОМЯКОВА до Президента України, розданому на прес-конференції у четвер.

«Пане Президенте! Я, російський учений і письменник, професор ХОМЯКОВ, звертаюся до вас з проханням надати мені політичний притулок», - говориться в листі.

П.ХОМЯКОВ зазначає, що у себе на батьківщині, в Росії, він став жертвою політичного переслідування за свої переконання. За словами науковця, формально його звинувачують за 282 статтею ч. 1 Кримінального кодексу Російської Федерації (створення екстремістської організації). Абсурдність цього звинувачення, за словами П.ХОМЯКОВА, видно хоча б з того, що цієї організації (Північне братерство) не існує як такої. «Абсолютно очевидно, що це звинувачення є всього лише приводом для того, щоб примусити мене мовчати. Мої аналітичні висновки щодо внутрішньої нестійкості російського режиму, про дійсне становище в нафтогазовій галузі Росії, а головне про те, що агресивна політика Російської Федерації є судорожною спробою збереження влади Кремля в умовах системної кризи і розвалу Росії, що фактично відбувається, все це є загрозою російській владі», - зазначає в своєму листі П.ХОМЯКОВ.

Він просить політичного притулку в Україні, яка, на думку П.ХОМЯКОВА, під керівництвом В.ЮЩЕНКА стала «цивілізованою, демократичною країною».

Крім того, П.ХОМЯКОВ назвав блефом соціальну стабільність Росії. Він також вважає, що до серпня 2010 року Росія може опинитися на межі існування.

Відповідаючи на питання журналістів, П.ХОМЯКОВ зазначив, що якщо В.ЮЩЕНКО відмовить йому в наданні політичного притулку, він не змінить своєї думки.

«Живим до Росії не повернуся, мені до Росії дороги назад немає», - сказав він.

За словами П.ХОМЯКОВА, те, що ситуація в Україні більш цивілізована і демократична видно з першого погляду. «В Україні існує політичне життя, в Росії політичного життя не існує. Росія – це повністю закрита система, яка управляється якимсь кланом, який завоював владу, і передача влади відбувається за якимось бандитськими клановими законами», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, чи можна чекати після листа Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА Віктору ЮЩЕНКУ провокацій стосовно Грузії й України, П.ХОМЯКОВ відповів: «зрозуміло, можна, більш того - потрібно. Президенти ЮЩЕНКО і Михайло СААКАШВІЛІ мають бути максимально пильними».