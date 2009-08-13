17 серпня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Україна без наркотиків та наркопритонів!". Торгівля наркотиками відбувається практично на очах у народу, сусідів, правоохоронців. Чому всі мовчать? Кому це вигідно? Хто за цим стоїть? Чи можливо це побороти, а головне, яким чином? З 17 серпня 2009 р. ВСГО "Рух протидії наркоманії та наркокорупції" спільно з ВГО "Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією" оголошують відкриту війну наркопритонам. Учасники: президент ВСГО "Рух протидії наркоманії та наркокорупції" Роман Трохин; віце-президент ВСГО "Рух протидії наркоманії та наркокорупції" Олександр Маломедов; голова ВГО "Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією" Олексій Косарєв; заступник голови ВГО "Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією" Георгій Блощиця; заступник начальника Департаменту ОБНОН МВС України Олег Шутяг (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.