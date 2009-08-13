Журналісти і правозахисники покидають Чечню

«Новая газета» услід за низкою міжнародних правозахисних і благодійних організацій прийняла рішення припинити діяльність своїх журналістів з висвітлення подій в Чечні.

На такий крок редакція змушена піти у зв`язку із серією безпрецедентних вбивств, які сталися в Росії протягом останнього часу.

Зокрема, 11 серпня 2009 року, в передмісті Грозного були виявлені тіла правозахисників Зареми Садулаєвої та Аліка Джабраїлова, яких викрали напередодні з їхнього офісу. 15 липня 2009 року була викрадена, а потім убита співробітниця «Меморіалу» Наталія Естемірова.

28 липня 2009 року в Москві було здійснено замах на Ісу Ямадаєва. До цього — восени 2008 року — в центрі Москви був убитий його брат — колишній депутат Держдуми Руслан (Халід) Ямадаєв, а в березні 2009 року в Дубаї було здійснено замах на колишнього командира батальйону «Схід» Суліма Ямадаєва.

У січні 2009 року в Москві співробітниками чеченських силових структур був обстріляний рейсовий автобус, водій якого був госпіталізований з вогнепальними пораненнями.

Останнім часом в Чечні також була здійснена серія вбивств осіб, що займаються народною медициною і ворожінням.

7 жовтня 2006 року в під`їзді будинку на Лісовій вулиці в Москві була застрелена оглядач "Новой газеты" Анна Політковська.

«Новая газета»