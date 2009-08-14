Ратушняк: не я винен, що всі українські мільярдери - євреї

Міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК заявляє, що толерантно ставиться до представників усіх національностей.

Про це йдеться у зверненні мера Ужгорода до українського народу, яке має УНІАН.

“Зі всією рішучістю заявляю, що я, як і абсолютна більшість моєї нації, толерантно ставлюся до представників інших національностей, в тому числі і євреїв, які населяють Україну”, – наголошує С.РАТУШНЯК.

Говорячи про скандал, який виник після інциденту з його участю і участю активістки “Фронту змін”, мер Ужгорода підкреслив, що “політичні спекуляції досягли такого масштабу, що можуть поставити Україну на грань широкомасштабного соціального вибуху”.

Пояснюючи свою позицію щодо згаданого інциденту, С.РАТУШНЯК заявив, що виступив як голова міської громади “проти сваволі у громадських місцях платних найманців одного із кандидатів у президенти”. Він зазначає, що оскільки виборча кампанія офіційно ще не розпочалася, то на сьогодні не існує “офіційних кандидатів”, а місто засмічують “макулатурою сумнівного походження”. “Більш того, нелегальні мільйонні тиражі, тисячі наметів ЯЦЕНЮКА (Арсеній ЯЦЕНЮК – народний депутат, лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» – УНІАН), встановлені без усіляких дозволів, продовжують безкарно і нахабно діяти на всій території України, провокуючи таким чином справедливе обурення свідомих громадян”, – йдеться у зверненні.

С.РАТУШНЯК зазначає, що його дії “які є нічим іншим, як проявом свідомої громадянської позиції”, були безпідставно подані “як боротьба із кандидатом у президенти єврейського етнічного походження, а відтак – як боротьба в його особі проти євреїв України”.

“Запідозрити мене в антисемітизмі чи ксенофобії – це звалювати із хворої голови на здорову”, – наголосив С.РАТУШНЯК, додавши, що як міський голова він “наполегливо добивається, щоб в Ужгороді було повернуто для місцевих євреїв синагогу, яка була філармонією при комуністах”.

Водночас С.РАТУШНЯК висловлює переконання у тому, що А.ЯЦЕНЮК “на цих виборах є ставлеником ”олігархів“. “І не моя вина, що усі ці найбагатші українські мільярдери – єврейського походження”, – зазначає він.

Крім того, мер Ужгорода вважає, що проти нього “у хід пущені колосальні гроші на підкуп найвищих посадовців, керівників правоохоронних органів, слідчих,.. журналістів”, щоб “жорстоко покарати С.РАТУШНЯКА”.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК напав на 21-річну активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

У коментарі мер Ужгорода назвав А.ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.

Так, станом на 13 серпня проти нього порушено справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (Хуліганство), 365 (Перевищення влади або службових повноважень) і 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).