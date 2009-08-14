Чергове судове засідання у справі за позовом Олеся Ульяненка до Нацкомморалі

17 серпня 2009 o 14:30 відбудеться чергове судове засідання у справі за позовом Олеся Ульяненка до Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК).

Місце: в Окружному адміністративному суді м. Києва (адреса суду: вул. Десятинна, 46, суддя Арсірій Руслан Олександрович).

Довідка. Лауреат Шевченківської премії письменник Олесь Ульяненко оскаржує рішення НЕК, яким у лютому 2009 року було затверджено "експертний висновок", нібито роман "Жінка його мрії" є порнографією. Копію позовної заяви можна прочитати тут.

Згідно ст. 129 Конституції України судовий процес в Україні є гласним та відкритим. Аби потрапити до зали судових засідань при собі необхідно мати посвідчення особи з фотографією (паспорт таабо водійське посвідчення або інше посвідчення особи: студентське, пенсійне тощо).

Всі бажаючі журналісти, які хочуть висвітлювати хід судового процесу (шляхом фото, аудіо фіксації процесу), мають завчасно звернутися до судді Арсірія Р.О. (та до голови суду) через канцелярію суду з письмовою заявою.

Якщо є питання щодо оформлення заяв - телефонуйте 8-050-947-5564.