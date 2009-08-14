Зі смертю малюка в Дніпропетровську розбиратиметься МОЗ

Міністерство охорони здоров`я України створило робочу групу для з`ясування якості надання медичної допомоги з виведення з анафілактичного шоку дворічної дитини в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я Валерій БІДНИЙ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Міністерство охорони здоров`я створило робочу комісію. Попередній висновок, що дитина померла в результаті анафілактичного шоку на лідокаїн. Але інше питання – це розслідування: чи якісно була надана допомога з виведення з анафілактичного шоку», - сказав В.БІДНИЙ.

Заступник міністра також повідомив, що аналогічний випадок, коли дитина померла в результаті застосування лідокаїну й анафілактичного шоку, що наступив після цього, був зареєстрований в 1978 році.

Як повідомляв УНІАН, під час проведення 6 серпня операції з видалення аденоїдів у лікарні №8 Дніпропетровська помер дворічний хлопчик. Відповідно до лікарського висновку, смерть дитини наступила внаслідок набряку мозку, анафілактичного шоку і несприятливої реакції на лікарський засіб.

12 серпня прокурор Жовтневого району Дніпропетровська порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу (неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини).