У Севастополі тільки одна україномовна школа

У Севастополі минулого навчального року російською мовою процес виховання і навчання здійснювався у 98% дошкільних, 94% загальноосвітніх і в 100% позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів; у вищих навчальних закладах процес навчання російською мовою забезпечено у 97% вузів. Про це кореспондентові УНІАН повідомила заступник начальника управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Жанна СЛЮСАР. За її інформацією, в Севастополі на відміну від інших регіонів України повністю збережено кількість годин на вивчення російської мови і літератури, а з метою підтримки високого рівня вимог до викладання предмету щороку проводиться державна підсумкова атестація з російської мови випускників 9-х і 11-х класів.

Ж.СЛЮСАР також повідомила, що згідно з програмою розвитку регіональної російської мови, російської культури на 2007-2011 роки, на сферу освіти в 2007, 2008 і 2009 роках з міського бюджету виділено, відповідно, 600, 426 і 505 тис. грн. Вона додала, що, відповідно до вимог цієї програми, проведено моніторинг стану навчання севастопольських школярів російською мовою. З цією метою проаналізовано мережу установ освіти, результати державної підсумкової атестації випускників 9-х і 11-х класів, кількісний і якісний склад вчителів-словесників, організаційне і методичне забезпечення викладання предметів «Російська мова», «Російська література».

Окрім того, за інформацією заступника начальника управління, поглиблене вивчення російської мови і літератури організовано за рахунок додаткових годин у профільних класах, а також проведення факультативних занять. Використовуючи години варіативної складової навчального плану, у 15% навчальних закладів ведуться спецкурси «Риторика», «Морфологія», «Російська словесність», «Стилістика», «Юний журналіст», «Літературне краєзнавство», «Культура російської мови» тощо. У 23% шкіл міста організовано факультативні заняття «Складні питання орфографії», «Юний філолог» тощо. У кожній третій установі освіти створено класи філологічного профілю навчання.

Як повідомила Ж.СЛЮСАР, незважаючи на те, що починаючи з 2007 року кількість годин на вивчення української мови і літератури в усіх класах з 1-го по 11-й збільшилася з 42 до 49 годин на тиждень, при цьому кількість годин на вивчення російської мови не знизилася ні на годину. Загальна кількість годин російської мови і літератури в тих же 1-11-х класах складає 52 години. «Як бачимо, севастопольські школярі практично в подвійному обсязі одержують знання за спорідненими і схожими морфологічно, синтаксично, пунктуаційно російською і українською мовами і мають набагато ширшу освіту і ерудицію у сфері літератури», - сказала вона.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства освіти і науки України, мінімальна кількість шкіл з українською мовою навчання знаходиться в Криму – 7. У Севастополі – одна така школа.