17 серпня о 13.00 на шосе, що йде від траси Харків-Бабаї повз крематорій, відбудеться мітинг, в ході якого буде початий безстроковий пікет проти незаконних піщаних кар`єрів, розташованих на території Харкова.

У мітингу і подальшому пікетуванні візьмуть участь жителі селища Жихар, представники екологічної громадськості, журналісти, небайдужі до проблеми люди.

Активісти мають намір блокувати дорогу пісочників-нелегалів до того часу, поки правосуддя притягне браконьєрів до відповідальності.

Місце зустрічі журналістів – біля воріт крематорію о 12.30. З усіх питань звертатися до прес-секретаря ЕКГ «Печеніги» Олега Перегона - 80502288236