Пікет проти незаконних піщаних кар`єрів, розташованих на території Харкова

14:50, 14 серпня 2009
Права людини
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17 серпня о 13.00 на шосе, що йде від траси Харків-Бабаї повз крематорій, відбудеться мітинг, в ході якого буде початий безстроковий  пікет проти незаконних піщаних кар`єрів, розташованих на території Харкова.

У мітингу і подальшому пікетуванні візьмуть участь жителі селища Жихар,  представники екологічної громадськості, журналісти, небайдужі до  проблеми люди.

Активісти мають намір блокувати дорогу  пісочників-нелегалів до того часу, поки правосуддя притягне  браконьєрів до відповідальності.

Місце зустрічі журналістів – біля воріт крематорію о 12.30. З усіх питань звертатися до прес-секретаря ЕКГ «Печеніги» Олега Перегона -  80502288236

 

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