Карпачова заступилася за моряків зі ”смердючого голландця”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА контролюватиме ситуацію на судні "Берікс" до остаточного вирішення усіх проблем його екіпажу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого.

До Н.КАРПАЧОВОЇ звернулися з проханням щодо захисту права на життя та здоров‘я моряки судна "Берікс" (у його трюмах – 200 тонн зіпсованого м‘яса), яке близько семи місяців дрейфувало біля узбережжя України без дозволу заходити в порти. З 1 серпня 2009 року цей корабель поставлено на ремонт, однак багато проблем екіпажу залишаються досі невирішеними.

Здійснюючи провадження у цій справі, Уповноважений ВР з прав людини вивчила ситуацію, пов‘язану з необхідністю невідкладної заміни команди "Берікса" та виплати морякам у повному обсязі зарплати. Відбулися телефонні перемовини з капітаном Леонідом ПРОХОРОВИМ, членами екіпажу Дмитром СУХАРЄВИМ і Сергієм ОЛЕНИНИМ. Вони повідомили, що судновласник Анатолій ДМИТРАКОВСЬКИЙ не укладав з ними індівідуальних трудових угод, а орендатор в особі миколаївської судноплавної компанії "Укрфрахт", яку очолює Володимир НЄХОРОШЕВ, запросивши їх для перегону судна, визначив кожному лише розмір зарплати.

Тривалий час судновласник не виходив на зв`язок з екіпажем, зарплата не перераховувалася, продукти харчування постачалися нерегулярно і в недостатніх обсягах. Моряки ще 16 червня подали капітану заяви про звільнення та зняття їх з борту судна, але це прохання не задовольнялося.

17 липня Кабінет міністрів України на своєму засіданні, в якому брав участь представник Уповноваженого ВР з прав людини, прийняв розпорядження "Про утворення Міжвідомчої комісії з вирішення проблемних питань і запобігання негативним наслідкам, що можуть виникнути у зв’язку з перебуванням вантажного судна “Берікс” на рейді біля державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний” з вантажем, забороненим для ввезення на територію України".

Омбудсман направила відповідні звернення співголові Міжвідомчої комісії – заступнику міністра транспорту та зв`язку, а також першому заступнику міністра праці та соціальної політики з проханням оперативно поінформувати Уповноваженого ВР з прав людини про умови найму моряків, а також забезпечити заміну екіпажу, виплату заробітної плати і компенсації завданої шкоди морякам та членам їхніх сімей.

Як повідомив Н.КАРПАЧОВІЙ заступник міністра – голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту Міністерства транспорту та зв`язку Михайло ЧУБАЙ, Мінтрансзв‘язку вжито вичерпних заходів щодо недопущення погіршення становища екіпажу судна "Берікс", забезпечення його життєдіяльності, поповнення матеріальних запасів, підтримання постійного зв‘язку.

«Укрморрічфлот» дав доручення керівництву порту "Южний" щодо комплектації з кадрового резерву змінного екіпажу для судна "Берікс". Стан його команди на даний час, за отриманою Омбудсманом інформацією, оцінюється як нормальний та стабільний. Вирівшення проблеми розрахунків з моряками за виконану роботу залишається на контролі Уповноваженого ВР.