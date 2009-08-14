Судове засідання у справі по звинуваченню О.Лисенка. Захист обвинуваченого стверджує, справа була сфабрикована, а зізнання були отримані із застосуванням тортур

15:42, 14 серпня 2009
Права людини
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17 серпня о 12.00 у Деснянському районному суді міста Києва (пр-т. Маяковського, 5-в) відбудеться судове засідання у справі по звинуваченню О.Лисенка  у незаконному розповсюдженні наркотичних засобів (суддя Діхтяр І.Р., каб. №15). Захист обвинуваченого (адвокати Олег Левицький та Євген Святогор)  стверджують, що справа була сфабрикована, а зізнання були отримані із застосуванням тортур. Довідки за телефонами: 80938209404, 80503555066.

 

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