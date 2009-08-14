Судове засідання у справі по звинуваченню О.Лисенка. Захист обвинуваченого стверджує, справа була сфабрикована, а зізнання були отримані із застосуванням тортур

17 серпня о 12.00 у Деснянському районному суді міста Києва (пр-т. Маяковського, 5-в) відбудеться судове засідання у справі по звинуваченню О.Лисенка у незаконному розповсюдженні наркотичних засобів (суддя Діхтяр І.Р., каб. №15). Захист обвинуваченого (адвокати Олег Левицький та Євген Святогор) стверджують, що справа була сфабрикована, а зізнання були отримані із застосуванням тортур. Довідки за телефонами: 80938209404, 80503555066.