У Грузії придумали як заробити на абхазьких візах

Двох українських туристів у Батумі (Грузія) засудили і оштрафували за порушення правил входження на окуповані території.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Олег ЛЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, молода подружня пара з України вирішила провести цьогорічний літній відпочинок в Адлері (Росія). "Звідти буквально пару кілометрів до Абхазії. На митному контролі абхази їм вправно пробили паспорти і так само при виїзді назад. Не відчуваючи жодної небезпеки чи якихось сумнівів у неправомірності своїх вояжів, українці вирішили наступного дня після повернення з Сухумі прокататись ракетою по морю ще й до Аджарії", - розповів О.ЛЕВИЦЬКИЙ.

Потім, за його словами, в Батумі в українців відібрали паспорти і три дні допитували в місцевому ізоляторі. Як зазначив О.ЛЕВИЦЬКИЙ, українцям запропонували "угоду": «Або ви визнаєте вину і платите штраф 5 тис. ларі (приблизно 3 тис. доларів) і вас відпускають на всі чотири сторони, або сідаєте на 5 років».

За інформацією О.ЛЕВИЦЬКОГО, 28 липня Батумський міський суд визнав двох раніше не судимих громадян України винними у вчинені злочину, передбаченого п. «а» ч. 2 ст. 322 Кримінального кодексу Грузії «групове порушення правил входження на окуповані території», із присудженням кожному до сплати штрафу у 5 тис. ларі. За словами адвоката, під конвойним супроводом туристи заплатили 6 тисяч доларів і їх відразу передали в руки консула.

О.ЛЕВИЦЬКИЙ звертає увагу на те, що суд не розглядав справу по суті, а лише затвердив процесуальну угоду між прокурором і підсудними, а також на те, що українців не депортували, а звільнили в залі суду. "Виходить, всі журналісти, в т.ч. й іноземні, які висвітлюють теми безпосередньо з Абхазії (а вони не могли туди потрапити інакше, як через РФ), всі вони незаконно проникали на окуповані території", - сказав адвокат.

Як зазначив О.ЛЕВИЦЬКИЙ, існує практика недопущення в деякі арабські країни тих громадян, в паспорті яких стоїть ізраїльська віза. "Цих людей зупиняють і депортують, але ніхто не відважується в таких випадках судити людей за безглуздими звинуваченнями з однією метою - роздягнути таких бідолах до нитки, а потім, не депортуючи, відпустити на всі чотири сторони", - сказав він.

"Розумію, що порушувати та вирішувати ці питання має українська влада (МЗС і той-таки батумський консул), але, боюся, що нічого у них не вийде, якщо навіть належним чином поінформувати своїх громадян вони не спроможні", - заявив О.ЛЕВИЦЬКИЙ.