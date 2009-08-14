Правозахисники просять ”не пересувати ліжка” в тюремному відомстві

Українські правозахисники звертаються до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням уважно розглянути питання оновлення керівництва Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН відкритому листі на ім’я Ю.ТИМОШЕНКО, який підписали Пенітенціарне товариство України, громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал» та Чернігівський правозахисний жіночій центр.

"Нас серйозно турбує те, що за вмінням красномовно проголошувати відданість європейським стандартам з одночасною імітацією піклування про права людини лише маскується нездатність професійно вирішувати нагальні питання розвитку системи. Про це свідчать і результати візиту Європейського комітету із запобігання катувань, і щорічні доповіді про дотримання прав ув’язнених, які видаються правозахисною організацією «Донецький меморіал», - йдеться у зверненні правозахисників.

На їхню думку, погіршення ситуації з дотриманням прав людини в установах виконання покарань в Україні значною мірою пов’язано з рівнем компетентності керівництва відомства.

"Воно очолюється людьми, які до призначення не мали будь-якого досвіду роботи у цій сфері. І голова Департаменту з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ, і його заступники, зокрема, Наталія КАЛАШНИК були новачками у системі. Дуже скоро відсутність у них досвіду роботи в системі стала даватися взнаки", - зазначають правозахисники.

За їхніми даними, з відомства звільнилося чимало фахівців, які "не могли сприйняти дилетантство керівників, але відчували свою неспроможність щось змінити".

"Як наслідок такого управління – погіршився стан з дотриманням прав засуджених, стрімко збільшився розрив у доходах вищого керівництва системи та рядових працівників. Зросла кількість самогубств засуджених, збільшилася кількість повідомлень про побиття в’язнів, про жорстоке поводження. Майже нанівець зведено співробітництво з більшістю провідних правозахисних організацій. Навіть стали лунати звинувачення правозахисників у виконанні замовлення криміналітету, коли вони наполягають на припиненні порушення прав людини в установах системи", - йдеться у листі.

Водночас Вінницька правозахисна група, звернення якої є у розпорядженні УНІАН, закликає прем‘єр-міністра організувати публічний відбір кандидатів на посаду керівника кримінально-виконавчої служби, оскільки, за словами правозахисників, ця посада є надзвичайно важливою, бо "через її жорна щороку проходять сотні тисяч українських громадян".

"Сподіваємося, що, ліквідуючи безлад та зловживання в пенітенціарній системі, уряд не використовуватиме висміяну в анекдотах тактику «пересування ліжок». Віримо, що уряду вистачить політичної волі, аби нарешті позбутися таких професіоналів з команди В.КОЩИНЦЯ, як Микола ІЛЬТЯЙ та Н.КАЛАШНИК", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 12 серпня ухвалив рішення про звільнення В.КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту з виконання покарань. Т.в.о. голови Департаменту на даний момент є М.ІЛЬТЯЙ.