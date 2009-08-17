У вівторок, 18 серпня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Як українські суди розміщують рішення у єдиному державному реєстрі". Організатор - ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".

У заході візьмуть участь: Юлія Ращупкіна - голова ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", керівник проекту; Богдан Бондаренко - член Ради ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", експерт з юридичних питань; Іван Кушерець - координатор програм дослідницької кампанії «InMind» із дослідження діяльності судів. До участі у заході запрошені також представники судових органів влади.

Довідково. Захід проводиться ГО "Східноукраїнський центр громадських ініціатив" у рамках проекту «Від доступних судових рішень - до верховенства права». Проект має на меті сприяти поширенню інформації про діяльність ЄДРСР серед населення, а також стимулювати дотримання органами судової влади законодавства про обов`язкове внесення рішень до ЄДРСР. Ініціативу ГО "Східноукраїнський центру громадських ініціатив" було підтримано проектом «Сприяння активній участі громадян у подоланні корупції «Гідна Україна».

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