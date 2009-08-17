Справа Зварича обростає звинуваченими

Все більшою кількістю звинувачених обростає скандальна справа львівського екс-судді Зварича.

Газета "Сегодня",посилаючись на джерела пише, що факти хабарів в особливо великих розмірах підтверджує і Зварич, і ті, від кого він одержував і кому передавав гроші. Важливі епізоди, де фігурували суми в 100 і більше тисяч доларів США, закріплені свідченнями Олександра Пасенюка, голови Вищого адмінсуду, Петра Черепія, глави адмінсуду Івано-Франківської області, іншими фігурантами. «Черепій, з якого взяли підписку про невиїзд і якому пред`явлено звинувачення, зізнався, що приніс Зваричу $150 тис. за одну цікаву справу, а той, у свою чергу, 140 тисяч віддав Пасенюку, — говорить джерело газети в ГПУ. — Всі троє це підтверджують на очних ставках. У якості обвинувачених зараз проходять дев`ять осіб, а як тільки почнеться сесія Верховної Ради, будуть направлені подання на арешт ще 3—4 суддів».

За словами слідчого, керівник групи Володимир Жербицький у вузькому колі обмовився, що «справа Зварича» стане «другим Нюрнберзьким процесом» — на лаві підсудних, мовляв, опиниться близько 20 осіб. Сам Жербицький газеті це не підтвердив і не спростував, а заявив, що спілкуватися з пресою буде після вироку, але не виключив сюрпризів і до суду.

«Справа розслідується професійно, і це дає надію, що провина Зварича та інших суддів буде доведена в повному об`ємі. Але, знаючи деякі дива, які відбуваються деколи в судовій системі, можна чекати чого завгодно», — сказав «Сегодня» заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, Зварича, який довгий час переховувався від слідства, затримали навесні — він нібито прийшов привітати дружину і тещу з 8 Березня. Йому висунуто звинувачення за трьома статтями КК — зловживання владою або службовим становищем, дача хабара, шахрайство.