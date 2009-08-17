200 гастарбайтерів оселилися табором у підмосковному лісі

Гастарбайтери, які втратили роботу, йдуть жити до лісу. В`єтнамське наметове містечко напередодні було виявлене в Малахівському лісництві, в Підмосков`ї. Просто неба жили 200 "партизан". В`єтнамців випадково виявив лісник.

"Це справжній табір, людей двісті. Вони окуповували ліс, розбили там намети і поставили вартових", - розповів кореспондентові РІА "Новости" інспектор Малахівського лісництва Сергій Маслов.

Лісник з такими претендентами на “ПМЖ” зіткнувся вперше. Сергій каже, що табір розбивався на групи: жінки і діти - усередині поселення, чоловіки - по периметру. Польова кухня була у кожного своя. Їли рис і "китайську" локшину.

Міліціонери, приїхавши, з`ясували, що раніше в`єтнамці жили в сусідньому селищі, де діяв нелегальний швейний цех. Але через закриття Черкизівського ринку в Москві 200 осіб залишилися без грошей. І мусили піти в ліс.

Усі мешканці наметового табору зараз в міліції. А лісники тим часом прочісують сусідні території. За даними міліціонерів, в Підмосков`ї на Черкизівський ринок працювали кілька нелегальних фабрик, тож "партизанів" у підмосковних лісах може бути і більше.