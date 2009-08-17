Сотні сектантів-ісламістів заарештовані в Нігерії

Поліція Нігерії заарештувала близько 600 ісламістів під час рейду в штаті Нігер на північному заході країни, повідомляє в неділю Reuters з посиланням на представника поліції.

Операцію було розпочато у зв`язку з активізацією нападів бойовиків в трьох північних нігерійських штатах (Бір, Баучи і Йобе), в результаті яких атак зазнали поліцейські дільниці, церкви, в`язниці та урядові установи.

Згідно з одержаною інформацією, для допиту поліцейські доставили затриманих до найближчої середньої школи. Заарештовані підозрюються в причетності до радикальної ісламістської секти Boko Haram. Наприкінці липня члени секти брали участь у зіткненнях з урядовими військами в Нігерії, які забрали життя більше як 800 осіб.

Як повідомлялося раніше, урядові війська у четвер, 30 липня, провели атаку на укріплений район бойовиків-ісламістів у місті Майдугурі на північному сході Нігерії.

Нігерійські угруповання, пов`язані з рухом "Талібан", створили свою базу в 2004 році в штаті Йобе на межі з Нігером, звідки вони обстрілювали форпости і вбивали поліцейських. Головною місією цих угруповань є встановлення законів шаріату в Нігерії.

РІА "Новости"