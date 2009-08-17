Афганські шиїти отримали право морити дружин голодом за відмову від сексу

В Афганістані набув чинності закон, що дозволяє чоловікові морити дружину голодом, якщо вона відмовляється вступати з ним у сексуальні зносини.

Як передає Бібісі, закон, затверджений президентом Хамідом Карзаєм, опублікований в урядовій газеті. Він дозволяє чоловікові відмовляти дружині в їжі - у разі її відмови від сексу. Закон стосується шиїтської меншини населення Афганістану.

Спочатку законопроект відхилили під тиском правозахисних організацій. У новій редакції деякі його положення дещо пом`якшили.

На думку оглядачів, Хамід Карзай затвердив законопроект, добиваючись підтримки консервативних шиїтів напередодні президентських виборів 20 серпня.

Радіо Свобода