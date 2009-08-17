У вівторок, 18 серпня, о 12:30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул.Хрещатик, 4) в рамках проекту «УНІАН-Права людини» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбудеться презентація Міжнародного фестивалю «Be Free / Будь вільним», який організовують Білоруська музична альтернатива, Ініціатива "Студформат" і Європейське радіо для Білорусі (українськими партнерами є Чернігівський рок-клуб і Чернігівський громадський комітет захисту прав людини). Учасники: координатор Ініціативи «СтудФармат» Олексій Лукашевич, представник Європейського радіо для Білорусі Марія Садовська, музикант групи «Уліс» Слава Корень, співак Олег Скрипка, голова Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Олексій Тарасов. Учасники прес-конференції розкажуть про те, якою є ситуація з правами людини в Білорусі та чому вони вирішили проводити фестиваль в Чернігові. Довідки за тел. + 380 63 789 68 99.