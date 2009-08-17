Інформаційний пікет, присвячений загальноєвропейському Дню пам`яті жертв сталінізму і нацизму в ім`я збереження пам`яті про жертви масових депортацій і страт, запланований на 23 серпня в Сімферополі.

Як повідомив УНІАН організатор акції – Меджліс кримських татар, пікет пройде на центральній площі міста.

Меджліс повністю поділяє положення резолюції Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі «Заохочення прав людини і громадянських свобод у регіоні ОБСЄ у XXI столітті».

У прийнятому цього літа у Вільнюсі документі наголошується, що «в XX столітті європейські країни відчули на собі два могутні тоталітарні режими, нацистський і сталінський, які несли з собою геноцид, порушення прав і свобод людини, військові злочини і злочини проти людства», - заявили в прес-службі Меджлісу.

Крім Меджлісу, організаторами акції в Криму є національно-демократичні політичні об`єднання громадян.