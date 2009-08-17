У Харкові з 24 по 31 серпня пройде Школа з прав людини для молодих активістів правозахисних неурядових організацій України. Захід організовано національною освітньою Програмою «Розуміємо права людини» спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Харківською правозахисною групою.

Під час восьмиденної Школи 20 громадських активістів набуватимуть знання з прав людини та навички планування ефективних дій на захист громадських прав та інтересів.

Серпнева Школа у Харкові відрізнятиметься від інших навчальних заходів програми. Вона має поєднати найкращій досвід та підходи двох відомих освітніх програм – «Розуміємо права людини» та «Школи з прав людини Харківської Правозахисної Групи». Організатори впевнені, що таке поєднання зусиль допоможе досягти найкращих результатів в сфері розвитку правозахисного руху.

Учасники Школи матимуть змогу почути виступи найкращих українських експертів-правозахисників: співголови Харківської Правозахисної Групи Євгена Захарова, голови правління Української Гельсінської Ссілки з прав людини Аркадія Бущенко, координатора проектів Харківської Правозахисної Групи Людмили Клочко та інших.

Запрошуємо всіх зацікавлених журналістів відвідати заходи Школи з прав людини для молодих активістів правозахисних неурядових організацій. За детальнішою інформацією звертайтеся до координатора Школи Марії Ясеновської за телефоном 8 050 402 34 56, або до координатора Програми «Розуміємо права людини» Сергія Бурова за телефоном 8 050 921 99 67.