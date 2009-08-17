Студентів із Азербайджану не впустили в Україну

Міжобласна волонтерська організація (МВО) «СВІТ-Україна» та "Молодіжний правозахисний центр" висловлюють занепокоєння у зв’язку з депортацією з України двох студентів - громадян Республіки Азербайджан, які мали взяти участь в міжнародному волонтерському проекті «Дзеркало історії – збережемо єврейське кладовище в Чернівцях» з 10-27 серпня цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила президент МВО «СВІТ-Україна» Юлія МЯСИЩЕВА.

За її словами, двоє азербайджанських студентів - Азад ІЗМАЙЛОВ та Шамзі БАЙРАМЗАДЕ - прибули в аеропорт Бориспіль 9 серпня 2009 року рейсом із Баку для участі в міжнародному волонтерському проекті «Дзеркало історії – збережемо єврейське кладовище в Чернівцях», волонтерів протримали понад 40 годин в аеропорту без жодних пояснень та харчування.

Представників МВО «СВІТ-Україна» (організації, що запросила волонтерів) та консула Азербайджану, що прибули для вияснення обставин затримання та привезли підтверджуючі документи щодо участі молодих людей в проекті, працівники прикордонної служби ігнорували протягом кількох годин.

За словами Ю.МЯСИЩЕВОЇ, це призвело до часткового зриву проекту: відсутність двох учасників мала негативний вплив на міжкультурний обмін в групі, а також на запланований обсяг робіт в «Історико-культурному заповіднику «Кладовища по вулиці Зеленій» у Чернівцях.

"Таке ставлення прикордонників до молодих волонтерів, громадян Азербайджану, а також представників організацій громадянського суспільства, викликає занепокоєність – так реалізуються декларовані європейські цінності та політика добросусідства, і підтримка міжнародних молодіжних та волонтерських обмінів. Україна входить в ГУАМ і "Східне Партнерство" та претендує на роль регіонального лідера, і особливо значущими в цьому контексті є добрі відносини з Азербайджаном", - заявляють у МВО «СВІТ-Україна» та "Молодіжному правозахисному центрі".

Громадські організації вимагають пояснень і правової оцінки діям прикордонної служби аеропорту Бориспіль.

Довідка УНІАН. Проект «Дзеркало історії – збережемо єврейське кладовище в Чернівцях» має на меті зберегти історичне єврейське кладовище в Чернівцях, сприяти підвищенню рівня інформованості громади міста про важливість збереження цвинтаря, та учасників про історію другої світової війни і Голокосту на прикладі громади Чернівців – особливо її єврейської частини, сприяти розвитку міжкультурної компетенції учасників.