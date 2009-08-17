Спалахнула війна між держадміністрацією та ДАІ в Тернополі

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявляє про безпідставні переслідування місцевих чиновників працівниками Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЧИЖМАРЬ заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, пости ДАІ періодично стоять біля обласної ради, біля прокуратури, обласного управління СБУ, біля деяких державних установ.

“Цілими днями зупиняють людей, всіх чиновників тероризують. А які підстави для зупинки? Або хтось щось порушив, або є якесь відпрацювання. То що, 4-й день триває відпрацювання обладміністрації? А наказ є про якусь спецоперацію? А зупинка оперативних працівників СБУ при виконанні?”, – обурився Ю.ЧИЖМАРЬ.

Такі дії працівників ДАІ він вважає "контрдіями" після виявлення зловживань у трьох районних МРЕО: зокрема, Теребовлянському, де при проходженні техоглядів автомобілів їхні власники загалом сплатили приватній структурі 500 тис. грн., і за цим фактом було порушено кримінальну справу, а також у Кременецькому і Шумському.

“Є 5 кримінальних справ по цих фактах. У Тернопільському МРЕВ взагалі відмовилися надавати документи для перевірки, попри відповідне рішення суду. Зараз зупинками автомобілів мене хочуть змусити, як і попередніх керівників області, покірно дружити з міліцією. Але я не воюю з міліцією, просто якщо є порушення, то за них винні повинні відповідати”, – наголосив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він висловив сподівання, що невдовзі виявленим фактам зловживань у місцевих МРЕВ буде надана оцінка на державному рівні. “Завтра я говоритиму про це з прем’єр-міністром. Бо не може бути, що в Івано-Франківську техогляд коштує вдвічі дешевше, і з Бережанського району люди їздять в сусідню область робити техогляд з відкріпним талоном. Прем’єр повинна взяти на себе політичну відповідальність за ситуацію, яка тут склалася. Якщо не буде прийняте чітке рішення, якщо не будуть сюди направлені органи для перевірки фактів, то я так розумію, що державна влада – починаючи від міністра і закінчуючи прем’єр-міністром – покриває ці речі, а розмови про боротьбу з корупцією – це все брехня”, – заявив голова обладміністрації.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Ю.ЧИЖМАРЬ попросив прокуратуру перевірити роботу обласного управління Державтоінспекції у зв’язку з виявленими зловживаннями при проведенні технічного огляду автомобілів.

Приводом для звернення до прокуратури стали виявлені порушення у Теребовлянському райвідділі Державтоінспекції, де люди при проходженні техогляду автомобілів змушені були сплачували кошти, серед іншого, на рахунок приватного підприємця, який, не маючи повноважень та відповідного обладнання, проводив перевірку технічного стану транспортних засобів, за що отримував кошти, які значно перевищували державні тарифи. Загалом приватна структура отримала 0,5 млн. грн., за цим фактом було порушено кримінальну справу.