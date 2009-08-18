«Форум порятунку Києва» пішов війною на пиво

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає за більш жорстке законодавство щодо пива.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний координатор кампанії Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, ще 11 грудня 2007 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект №1171 про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва й обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», яким пропонувалося прирівняти пиво до алкогольних напоїв, проте досі він не прийнятий у цілому. В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив, що 5 березня 2009 року цей законопроект було прийнято у першому читанні.

Народний депутат України (фракція БЮТ) Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ у свою чергу висловив сподівання, що вказаний законопроект буде прийнято найближчим часом.

«Думаю, ми його приймемо найближчим часом», – сказав він. Він також відзначив, що сьогодні діти можуть вільно купувати пиво, а якби воно було прирівняне до алкогольних напоїв, такого б не було. «Пиво – не такий корисний і простий продукт, як інколи видається. Діти мають змогу недорого його купити, вживати без зауважень. Пиво – це також алкоголь, воно містить етиловий спирт той самий, що і в міцних алкогольних напоях. Ми не бачимо, слава Богу, поки що як гуляють вулицями зі склянкою горілки, але 2–3 пляшки пива замінюють ту саму склянку горілки», – відзначив депутат.

Крім того, за словами Д.ВЕТВИЦЬКОГО, необхідно обмежити рекламу пива на телебаченні і на вулицях, а також підвищити акциз на пиво. «Акцизний збір на пиво потрібно підвищувати, – сказав депутат. – Нехай воно будет дорожчим, якіснішим, але діти ті 2 гривні, що їх їм дають тато з мамою на пиріжки, не витрачатимуть на пляшку пива».

Депутат також переконаний у необхідності зробити жорсткішим контроль за продажем пива. «Пиво треба продавати так, як і весь алкоголь, – у магазинах. Продаж пива має бути дозволено лише повнолітнім», – сказав він.

З ним погоджується В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ: «Єдиний спосіб зупинити алкогольну вакханалію і зменшити смертність населення – це піти на необхідні обмеження вживання алкоголю у будь-якому вигляді – горілки, вина, бренді, віскі, коньяку, пива, алкогольно-енергетичних напоїв та інших розчинів». Зокрема, він відзначив, що йдеться не про заборону пива як такого, проте вимагає прибрати його «з вулиць і з громадського транспорту». «Є прості методи обмеження розповсюдження алкоголю в громадських місцях, які діють у всіх країнах», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, відзначивши, що такими методами повинні бути штрафи за вживання алкоголю на вулицях на рівні не менш як 500 грн. «Молодь повинна зрозуміти – в парку, на лавці розпивати не можна», – закликав головний координатор кампанії «Форум порятунку Києва».

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, такі обмеження приведуть до скорочення реалізації та споживання пива. «Ми ставимо своєю метою зменшення виробництва й продажу алкогольних розчинів. При цьому орієнтуватися на ринок ми не будемо. Жодне рішення, пов`язане із забороною грального бізнесу не пройшло б, якби депутати орієнтувалися на ринок. Збитки від діяльності пивних і алкогольних в цілому, а також тютюнових компаній набагато перевищують їх дохідність для держави. Повинна бути заборонена будь-яка реклама пива й іншого алкоголю і тютюну. Я думаю, цього року треба докласти максимальні зусилля, щоб прибрати з екранів будь-яку пивну пропаганду», – додав він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ упевнений, що обмеження вживання алкоголю у будь-якому вигляді здатне зменшити смертність населення. «Жодної принципової різниці між слабкоалкогольними й алкогольними напоями немає, питання лише в кількості. Сьогодні в будь-якому кіоску продадуть пиво навіть дитині, і це не буде порушенням закону», – відзначає він.

При цьому, на його думку, прийняти відповідний закон заважає пивне лобі в парламенті.

«Ми це можемо бачити за результатами голосування 5 березня 2009 року, коли група депутатів на чолі з колишнім головою правління, а нині президентом ЗАТ «Оболонь» Олександром СЛОБОДЯНОМ і його прихильниками не проголосували за законопроект №1171. Це депутати від «Нашої України – Народної Самооборони» Юрій КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ, Андрій ДАВИДЕНКО, Олександр КЛИМЕНКО, Петро ЮЩЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО. Те, що роблять пивні бариги, винищує український народ. Ми втратили 6 млн. людей, починаючи з 1991 року. Якщо люди називають себе українськими патріотами, то вони повинні голосувати тільки за обмеження алкоголю», – наголосив він.

Лідер «Форуму порятунку Києва» навів дані асоціації «Укрпиво», згідно з якими, кількість точок реалізації пива й іншої слабкоалкогольної продукції в разі введення відповідних обмежень впаде на 30–40%.

На думку члена координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна» Артема СТУПАКОВА, «характеризуючи пиво, не слід говорити про «Пиво твоєї Батьківщини», треба говорити: «Пиво – занепад і зникнення твоєї Батьківщини». При цьому він процитував Отто фон Бісмарка, який говорив: «Від пива стають дурними, ледачими і безсилими». «Під безсиллям він розумів проблеми з потенцією. Все це відбувається завдяки рослинному аналогу жіночого статевого гормону – фітоестрогену, що входить у пиво», – відзначив А.СТУПАКОВ.

Учасниця дуету «VГуби» Альона ЛІФІНЦЕВА, яка також брала участь у прес-конференції, вважає, що підвищений попит на пиво в Україні існує через рекламу й доступність цього різновиду алкоголю. «Діти бачать у кіоску цікаву гарну пляшку. Вони її купують. Через 2 тижні вживання пива у день по 1–2 пляшки у них починає хворіти і печінка, і серце. Споживання пива - відхід від якихось проблем, це відхід від відповідальності. Страшно те, що люди стають безвідповідальними, вони не можуть узяти відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей, родин і дружин», – відзначила А.ЛІФІНЦЕВА. При цьому вона додала, що виступає за обмеження доступу до продажу пива, – «дуже хочеться бачити націю здоровою».

Довідка УНІАН. 5 березня 2009 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №1171 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва й обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», внесений Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгеном СУСЛОВИМ (усі – від фракції БЮТ). Метою законопроекту є зниження рівня продажу, а, відповідно, й споживання в країні слабкоалкогольних напоїв, поліпшення здоров`я громадян. За ухвалення законопроекту проголосували 384 депутати: 154 депутатів від Партії регіонів, 141 – від БЮТ, 45 – від НУ-НС, 24 – від КПУ і 20 – від Блоку Литвина.

Нині законопроект №1171 підготовано Комітетом Верховної Ради України з питань податкової і митної політики до другого читання.