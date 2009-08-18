Водії сотень зерновозів погрожують перекрити трасу Одеса-Миколаїв

Сьогодні в Одеській області водії декількох сотень автомобілів-зерновозів збираються повністю перекрити трасу Одеса-Миколаїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Трансінвестсервіс» (ТІС), стивидорної компанії, яка управляє зерновим терміналом у морському порту «Південний», водії мають намір вимагати від влади дозволити їм вивантаження зерна, яке вони привезли на зерновий термінал ТІС.

Згідно з повідомленням, близько 300 зерновозів не можуть розвантажитися вже декілька днів. Причина простою – заборона карантинної служби. За словами водіїв, без будь-яких документів і підстав керівництво місцевої інспекції зажадало у перевізників карантинний дозвіл. За словами юристів ТІСа, 29-а стаття Закону України «Про карантин» вимагає наявність карантинного дозволу тільки у двох випадках – на імпортні вантажі або якщо зерно прибуло з регіону, на території якого оголошено карантин. На даний момент у жодному з регіонів України карантину немає, отже, необхідної довідки далекобійники не мають.

За даними стивидорної компанії, машини ДАІ заблокували виїзд зі стоянки ТОВ «ТІС», де вантажівки чекали своєї черги на вивантаження.

За даними ТІС, люди і зерновози заблоковані в степу без запасу продовольства і води. «Ніхто не попереджував ні про який карантин, поки що не закрили, як у в`язниці. У зерні немає нічого небезпечного. Все було перевірено в лабораторіях. Стоїмо, вивантаження немає. Як жити, коли в день потрібного проїсти 120 грн.? Вже по півтисячі проїли. Хотіли заробити для сім`ї. І що ж, хто тут винен?» – відзначив кіровоградський водій Петро РИЖУК.

За даними ТІС, 17 серпня, аби привернути увагу влади до ситуації, водії зважилися на перекриття обласної дороги. Акція тривала близько двох годин. Перекриття відбулося біля об`їзду, не створивши суттєвих перешкод для авторуху. Після розмови з представниками міліції і карантинної служби водії розблоковували трасу, проте попередили, що якщо сьогодні їм не дозволять вивантажувати зерно, вони перекриють одразу обидва шляхи і рух між Одесою і Миколаєвом буде повністю заблоковано.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з простоєм вантажівок ТІС зазнав суттєвих збитків. За словами начальника комплексу приймання зернових ТОВ "ТІС" Ігоря ЗАХАРОВА, на рейді стивидора зараз простоює судно, яке не можуть довантажити через брак зерна. День простою обходитися ТІС у 36 тис. дол.

При цьому в ТІС спростовують заяви керівництва порту «Південний», що стивидор навмисно зриває зерновий експорт. У ТІС заявили, що ця ситуація стала для стивидора, як і для водіїв, неприємним сюрпризом. Представники карантинної служби ніяких письмових заборон не видавали, немає таких документів і в міліції. За даними ТІС, працівники ДАІ у приватних розмовах пояснюють свої дії виконанням наказів начальства. У ТІС причиною заборони на вивантаження зерновозів вважають конфлікт компанії з портом «Південний».

Як повідомляв УНІАН, суперечка між портом і ТІС стосується 16-го причалу порту, який орендує ТІС і через який здійснюється перевалка зерна. Крім того, між ними існує спірне питання щодо компенсації днопоглиблювальних робіт у порту, про проведення яких заявляє ТІС.