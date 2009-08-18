Скандальний фільм ”Бруно” в Україні таки покажуть

Мистецьке об`єднання «Остання Барикада» здійснило власний авторський україномовний дубляж нашумілої комедії «Бруно».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-аташе фестивалю Ольга ЗАЙЦЕВА.

"Комедія «Бруно», що стала безумовним відкриттям цього кіно сезону впевнено крокує по світових кінозалах. Ставлення в Україні до цього фільму неоднозначне. Так як, до цього моменту експерти та нечисленні глядачі мали змогу ознайомитися лише з іншомовними копіями картини, «Остання Барикада» вирішила заповнити цей пробіл", - зазначила вона.

За інформацією "Останньої барикади", презентація українського дубляжу світового хіта кіносезону стрічки «Бруно» відбудеться в м. Гуляйполі в рамках четвертого літературно-музичного андерграундового фестивалю «День Незалежності з Махном», 23-24 серпня.

Роль головного героя Бруно «Остання Барикада» довірила озвучувати поету-слемеру Артему ПОЛЕЖАЛІ. Звукорежисером дубляжу виступив майстер з аранжування та звукорежисури Григорій ЛУК’ЯНЕНКО (гурт «Рутенія»).

Як повідомляв УНІАН, 14 липня компанія "Синергія" заявила, що Міністерство культури і туризму України заборонило поширення і демонстрацію комедії, повна назва якої «Бруно: Захоплююча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у присутності гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці». Фільм повинен був демонструватися в Україні з 23 липня.

У міністерстві своє рішення пояснили тим, що фільм "Бруно" "містить художньо невиправдану демонстрацію статевих органів і відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, яка може завдати шкоди моральному вихованню громадян".

22 липня увечері була зірвана неофіційна прем`єра фільму "Бруно" в Києві. У залу, де мав відбутися показ, невідомі закинули димову шашку.