Прес-конференція на тему: ”Порядок проведення вибіркового контролю за наявністю в іноземців та осіб без громадянства достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні”

У середу, 19 серпня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону генерал-полковника Павла Шишоліна на тему: "Порядок проведення вибіркового контролю за наявністю в іноземців та осіб без громадянства достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні".

Довідково. Порядок проведення вибіркового контролю за наявністю в іноземців та осіб без громадянства достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні набуває чинності 24 серпня 2009 року. Згідно з ним, на пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України здійснюватиметься вибірковий контроль за наявністю достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства.

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