Спецслужби Азербайджану допитують громадян, які на «Євробаченні» голосували за Вірменію

Громадян Азербайджану, які під час конкурсу «Євробачення-2009» голосували за Вірменію, викликають на допит до Міністерства національної безпеки країни. Про це повідомляє korrespondent.net з посиланням на News.am та Радіо Свобода.

За свідченнями шанувальника дуету Ровшана Насірлі, саме через голосування його 12 серпня викликали на допит до Насімінського районного відділу МНБ. Під час допиту на нього чинили тиск за те, що він не проголосував за Азербайджан. В Азербайджані сестер Аршакян, які представляли Вірменію, підтримало 43 особи.

Пісенний конкурс «Євробачення-2009» проходив у ніч з 16 на 17 травня у Москві. Переміг Олександр Рибак (Норвегія). Друге місце посіла Йоганна Гудрун Йонсдоттір (Ісландія). Третє місце виборов дует Айсель Теймурзаде та Араш.