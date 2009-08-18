З 1 вересня «Білоруська програма Національного радіо Швеції припиняє мовлення білоруською. По це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода». Протягом п`яти років випуски білоруською виходили в ефір чотири рази на тиждень. Крім того, програму можна слухати на сайті radiobelarus.se. Аудиторію інформаційного продукту складала не так білоруська громада у Швеції, як громадяни Білорусі. До штату програми входять два працівники та два позаштатні кореспонденти - у Стокгольмі та Білорусі.

За словами керівника Міжнародного відділу Шведського національного радіо Інгмара Лофгрена, вибір мовлення зробили на користь європейських мов та російської. «Тим більше її розуміють у Білорусі», - підкресив Пан Лофгрен.

Така позиція керівництва Радіо Швеції викликала протести у Білорусі. Слухачі програми збирають підписи на її захист.

Скорочення редакцій нацменшин стає тенденцією у ЗМІ. У Польщі вже цього місяця закривають єдиний у країні україномовну програму «Теленовини» каналу TVP, аудиторія якої складає 140 тисяч глядачів. Білоруський телеканал «Бєлсат», починаючи з липня, скоротив мовлення до чотирьох годин на добу. Нині під питанням його подальша робота. «Криза відчувається всюди в польських ЗМІ. Так само буде закритий білоруський незалежний телеканал "Бєлсат", що виходить з Варшави. На нього теж не вистачає коштів», - розповіла в інтервю радіо Deutsche Welle редактор журналу «Нова Східна Європа» Малгожата Ноцунь.

«Телекритика»