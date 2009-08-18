Київський апеляційний адмінсуд потонув у лавині справ

Через недоукомплектацію суддів, навантаженість працюючих суддів і велику кількість справ, що надходять, на кінець поточного року в Київському апеляційному адміністративному суді може залишитися нерозглянутими понад 100 тисяч справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського апеляційного адміністративного суду з посиланням на слова голови суду Анатолія ДЕНІСОВА.

За його словами, "якщо припустити, що найближчим часом до суду будуть обрані усі 73 судді, передбачені штатним розписом (для обрання 32-х працюючих на даний час суддів знадобилося три роки), і вони щомісячно будуть розглядати по 100 справ кожний, то і в такому випадку вони зможуть розглянути менше справ, ніж їх на даний час щомісячно надходить до суду", - сказав він.

При цьому А.ДЕНІСОВ зауважив, що "для розгляду 100 справ на місяць судді мають витрачати на розгляд однієї справи лише декілька хвилин". Тому, наголосив він, з такими темпами надходження і розгляду справ їхній прогнозований залишок на кінець 2009 року буде становити понад 100 тисяч.

Голова суду пояснив, що динаміка надходження справ до Київського Апеляційного адмінсуду має тенденцію до стрімкого зростання. "Протягом 2008 року до суду в середньому щомісячно находило 3000 справ. Але після внесення змін до адміністративного законодавства, яке набрало чинності з 14.01.2009 р., вже в лютому до суду надійшло 4417 справ, в березні – 4713, в квітні - 6920, в травні – 12685 справ і в червні – 9410 справ. Така ж тенденція спостерігається і в липні – серпні 2009 р.", - зазначив А.ДЕНІСОВ.

Водночас він зауважив, що зменшення залишку нерозглянутих справ та можливості їхнього розгляду впродовж розумного строку лише шляхом доукомплектування суддівського корпусу та збільшення інтенсивності розгляду справ є нереальним, необхідні термінові зміни до діючого законодавства України.

Крім того, голова суду звернув увагу на той факт, що за останні роки Верховна Рада України прийняла низку законів щодо соціальних виплат, доплат, послуг, допоміг та пільг різними верствам населення. Втім, Кабінет міністрів України ці закони через брак коштів не виконує.

"Це призвело до надходження до судів адміністративної юрисдикції сотень тисяч справ зі скаргами про визнання протиправною бездіяльності органів виконавчої влади, які суди фізично не в змозі розглянути у передбачені законом строки. Отож і маємо, що закони приймає одна гілка влади, не виконує друга, а заручником цієї ситуації стає третя судова гілка влада", - заявив А.ДЕНІСОВ.