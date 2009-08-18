Організатори про ”родзинки” фестивалю “Be Free/Будь вільним”

22-23 серпня у Чернігові відбудеться міжнародний музичний фестиваль “Be Free/Будь вільним”.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН організатори фестивалю.

За словами представниці Європейського радіо для Білорусі, представниці оргкомітету фестивалю Марії САДОВСЬКОЇ, організаторами фестивалю є Білоруська музична альтернатива, Ініціатива “Студформат” і Європейське радіо для Білорусі.

Українськими партнерами фестивалю виступають Чернігівський рок-клуб і Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.

Фестиваль проводиться уже втретє. У попередні роки від проходив у Луцьку та Львові.

М.САДОВСЬКА повідомила, що мета фестивалю – надати можливість виступити білоруським музикантам та привернути увагу до проблем, які існують у Білорусі з правами людини. Вона висловила сподівання, що у фестивалі візьмуть участь декілька тисяч молодих людей з Білорусі.

Як зауважив координатор Ініціативи “Студформат” Олексій ЛУКАШЕВИЧ, у рамках фестивалю буде організовано тренінги, на яких гості могли б більше дізнатися про права людини в Білорусі. Крім того, планується провести такі творчі акції як конкурс карикатур та боді-арт.

У фестивалі візьмуть участь 13 білоруських музичних гуртів, 6 українських, один польський гурт та один гурт із Франції. Хед-лайнерами першого дня фестивалю буде білоруський гурт “Ляпис Трубецкой”, другого дня - український гурт “Воплі Відоплясова”.

Як зазначив музикант білоруської групи “УЛІС” Слава КОРЕНЬ, у Білорусі багато рок-музики та рок-музикантів, проте білоруської рок-музики офіційно не існує. «Є попса, яка співає про любов», а рок-музика «вважається політичною», сказав він. У зв’язку з цим, за словами С.КОРЕНЯ, для білоруських музикантів дуже важливо взяти участь у такому фестивалі.