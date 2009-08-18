Вихователька примушувала дітей-інвалідів будувати гараж

Прокуратура порушила кримінальну справу проти вихователя Запорізького будинку-інтернату для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку за експлуатацію дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, "прокуратурою Ленінського району Запоріжжя під час перевірки встановлений факт того, що вихователь комунальної установи Запорізької облради "Запорізький дитячий будинок-інтернат" впродовж тривалого часу забирала з будинку-інтернату та експлуатувала дітей-інвалідів з дитинства на своїй присадибній ділянці і будівництві гаража".

При цьому, за даними відомства, "у випадках відмови експлуатованих дітей працювати, до них постійно застосовувалося психічне насильство, яке ображало особисту гордість потерпілих". (Цим дітям голили голови, садили на кілька тижнів на лавку, з якої відпускали тільки поїсти, в туалет і спати - УНІАН).

На сьогодні за результатами перевірки прокуратурою Ленінського району стосовно експлуатуючої інвалідів виховательки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 150 Кримінального кодексу України - "Експлуатація дітей, що спричинила істотну шкоду здоров`ю, фізичному розвитку або освітньому рівню дітей".

Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. Комунальний заклад Запорізької обласної ради "Запорізький дитячий будинок-інтернат" - стаціонарний соціально-медичний заклад для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років (з молодіжним відділенням для 18-35- річних) з відхиленнями фізичного і розумового розвитку та психічними розладами.