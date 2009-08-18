Кримські чиновники від релігії ”наїхали” на «Хізб ут-Тахрір»

За останні 20 років кількість релігійних організацій у Криму збільшилася майже в 40 разів, такого зростання немає в жодному регіоні України. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Республіканського комітету Криму у справах релігій Владимир МАЛІБОРСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його даними, в автономії на сьогодні зареєстровано статути 1362 релігійних організацій, хоча ще 21 рік тому було лише 37 зареєстрованих організацій. «Такого зростання немає в жодному регіоні України. Природно, в цьому стрімкому зростанні відбуваються і не завжди прогнозовані ситуації, але найголовніше те, що є розуміння як у лідерів релігійних організацій, так і у органів влади, щоб ситуація була в рамках закону», - сказав голова Республіканського комітету у справах релігій.

Водночас він розповів, що прихильники забороненої у низці країн світу організації «Хізб ут-Тахрір» (Партії ісламського звільнення) знаходять лазівки в українському законодавстві і ведуть свою діяльність, маскуючись під релігійні організації.

За словами В.МАЛІБОРСЬКОГО, «Хізб ут-Тахрір» як партія в Україні де-юре легалізована бути не може. «Відповідно до закону про політичні партії в Україні, не може бути зареєстрована партія, у якої є зарубіжний центр», - пояснив він. При цьому, відзначив експерт, хізби «знаходять лазівки під виглядом релігійних організацій», не вказуючи в статутних документах всю інформацію про себе. «Але коли вони проводять свої конференції, там уже зовсім інші заклики», - сказав голова Рескомітету у справах релігій.

В.МАЛІБОРСЬКИЙ нагадав, що діяльність «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії, в США, у ряді арабських країн, а в Туреччині нещодавно були масові арешти хізбів.

Загалом, характеризуючи релігійну ситуацію в Криму, він назвав її стабільною. Крим як і раніше залишається популярним місцем у місіонерів. «Крим має особливе місце в туристичному плані, сюди прибувають і місіонери, і служителі, які прагнуть знайти тут своїх прихильників», - додав В.МАЛІБОРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Партія “Хізб-ут-Тахрір” була створена у 50-ті роки минулого століття, щоб “пробудити ісламську громаду від занепадницького стану, в якому вона опинилася, звільнити її від впливу думок, законів і систем держав безвір’я”. Також одним з її завдань є діяльність з відродження всесвітнього “Ісламського Халіфату та ісламського способу життя”, поширення “ісламського заклику в усьому світі”. “Хізб-ут-Тахрір” не входить до переліку організацій Ради безпеки ООН, як терористична організація. Осередки «Партії визволення» – саме це у перекладі означає «Хізб ут-Тахрір» – легально діють у понад 40 країнах світу