У Донецьку після щеплення померло немовля

У Донецькій області порушено кримінальну справу за фактом смерті немовляти після вакцинації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, кримінальна справа порушена за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України («Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило собою смерть неповнолітнього»).

Покарання передбачає обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прес-службі уточнили, що проведення досудового слідства доручено Артемівському райвідділу міліції.

Зараз уже проведена виїмка документів у всіх медичних установах, в яких знаходилася дитина, призначені необхідні експертизи, проведена виїмка вакцини, зазначили в прес-службі. Також у відомстві запевнили, що дане розслідування перебуватиме на контролі обласної прокуратури.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що вранці 17 серпня в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.

Заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області з епідеміологічних питань Тамара БЄЛОМЕРЯ сьогодні повідомила УНІАН, що лікарі поки що не вбачають причинно-наслідкового зв`язку між смертю немовляти і його вакцинацією.