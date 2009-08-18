19 серпня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Недопустимо в Україні нового Голокосту і Коліївщини». Учасники: професор Академії історії та культури євреїв ім.. Шимона Дубнова, президент Львівської обласної єврейської общини, президент Міжнародного центру Голокосту імені Олександра Шварца Рудольф Мирський та виконавчий директор Академії історії та культури євреїв ім.. Шимона Дубнова Олександр Найман (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.