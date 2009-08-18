20 серпня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди презентації документально-публіцистичного багатосерійного фільму «Синдром пам`яті» – спільного проекту тижневика «2000» та студії KINOART.EL production (Київ). Фільм – перша за часи української незалежності відверта розповідь про справжні причини і наслідки українсько-польських конфліктів. Учасники: Дмитро Табачник – депутат ВР, доктор історичних наук; Ганна Герман – депутат ВР, голова комітету ВР України з питань свободи слова та інформації; Петро Толочко – історик, академік НАНУ; Володимир Бадяк – доктор філософії, заступник голови громадсько-культурного товариства «Надсяння»; Леон Попек (Польща) – доктор історії; Юрій Шухевич – голова УНА-УНСО; Юрій Рудницький – письменник, журналіст; Віктор Авдєєв (Польша) – журналіст телекомпанії «Superstacia» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 285-49-62, 286-64-96.