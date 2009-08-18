Обвинувачений у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе екс-начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ активно співпрацює зі слідством й усі його покази зараз перевіряються.

Про це О.МЕДВЕДЬКО повідомив під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

О.МЕДВЕДЬКО поінформував главу держави про останні результати досудового розслідування у справі про вбивство Г.Гонгадзе. За його словами, минулого тижня з обвинуваченим О.ПУКАЧЕМ було проведено усі слідчі дії.

За словами генпрокурора, усі покази О.ПУКАЧА перевіряються. Він наголосив, що О.ПУКАЧ активно співпрацює зі слідством. «Ці дані повністю свідчать про те, що ми на правильному шляху. Ми будемо усе робити, щоб якомога швидше завершити досудове розслідування у цій справі», - запевнив О.МЕДВЕДЬКО.

Він також повідомив, що ведеться перевірка роботи правоохоронних органів у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, де свого часу переховувався О.ПУКАЧ. «Ближчим часом ми дамо оцінку, чому тривалий час він був у розшуку», - повідомив генеральний прокурор.

Також О.МЕДВЕДЬКО повідомив про перебіг розслідування справи за фактом насильницької смерті жителя Кіровоградщини Валерія Олійника, у заподіянні якої підозрюється колішний народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ. Також у ході розслідування цієї справи Генеральна прокуратура порушила ще кілька справ стосовно нього та інших осіб, зокрема за статтями 146 та 189 Кримінального кодексу України.

Президент звернувся з чіткою настановою до генпрокурора максимально мобілізувати сили правоохоронних органів з метою розшуку підозрюваного В.ЛОЗІНСЬКОГО та розслідування цієї чутливої для суспільства справи до кінця.

Підсумовуючи обговорення цього блоку питань, В.ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора з низкою пропозицій, зокрема: одночасно із забезпеченням всебічного розслідування цих кримінальних справ, зменшенням напруги у суспільстві, недопущенням різного роду політичних спекуляцій невідкладно спрямувати зусилля слідчо-оперативних груп на ефективне розкриття та розслідування злочинів.

Про хід розслідування справ генеральний прокурор має особисто інформувати Президента на регулярній основі.

В.ЮЩЕНКО також рекомендував прокуратурі продовжувати офіційно реагувати на провокаційні заяви і повідомлення у засобах масової інформації.