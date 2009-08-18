Кримські татари згортають пікет під Кабміном

Кримські татари з 19 серпня у зв`язку з настанням рамадану припиняють акцію протесту перед будівлею Кабінету міністрів.

Про це йдеться в заяві організації «Авдет», текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Настав благословенний місяць рамадан. Настав час Великого посту. Кожен, хто вважає себе мусульманином, у цей період суворо утримуватиметься від спокус, прагнутиме якомога більше молитися Господу Богу. Ніщо мирське не повинне відволікати людину від поклоніння Всевишньому. Тому кримські татари, що захищають свої громадянські права в Криму, вирішили на час посту припинити акції протесту, відкликати своїх представників і зняти пікет перед будівлею Кабінету міністрів України», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари розпочали акцію протесту перед будівлею українського уряду в середині квітня з вимогою передати землю в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики і Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.

Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які на сьогодні перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.

Робоча група урядової комісії провела інвентаризацію земельних ділянок загальною площею 1985,27 га, що знаходяться в постійному користуванні державних підприємств, установ і організацій, підпорядкованих міністерствам і відомствам України.

В результаті роботи складено 19 актів, зокрема проінвентаризовані земельні ділянки лісового і природно-заповідного призначення загальною площею 201,7 га.