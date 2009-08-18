Лікарі не вбачають зв`язку між смертю немовляти і його вакцинацією

На сьогодні лікарі не вбачають причинно-наслідкового зв`язку між смертю немовляти в Донецьку і його вакцинацією.

Про це повідомила телефоном кореспонденту УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області з епідеміологічних питань Тамара БЕЛОМЕРЯ.

За її словами, смерть 4-місячного хлопчика «ми з щепленням не пов`язуємо, адже 12 тис. дітей щеплені цією ж вакциною, цієї ж серії, і, дякувати Господу, все нормально».

«Це вакцина «Пентаксим» (п`ять компонентів), виробник вакцини – Франція, вакцина зареєстрована, зберігання відповідає вимозі. Тут не можна сказати, що вакцина сумнівної якості або щось іще. Вакцина перевірена», - підкреслила Т.БЕЛОМЕРЯ.

У той же час вона не заперечує, що між вакцинацією і хворобою малюка, що спричинила його смерть, «існує тимчасовий зв`язок». Щеплення було зроблене дитині 14 серпня, а 15 серпня увечері її забрала «швидка допомога». «За попередніми даними патологоанатомічного дослідження, у дитини була виявлена двостороння пневмонія», - сказала лікар. При цьому вона додала, що між вакцинацією і смертю «ми не бачимо причинно-наслідкового зв`язку, адже це, найімовірніше, особливості організму». Т.БЕЛОМЕРА пояснила, що у хлопчика «була пневмонія і, просто кажучи, була збільшена вилочкова залоза, тобто, звісно, були проблеми з імунітетом, і будь-який чинник міг спровокувати, зокрема і пневмонія могла спровокувати такий перебіг подій».

Вона розповіла, що «швидка допомога» доставила малюка, жителя невеликого міста Соледар, спочатку в лікарню міста Артемівська, а потім він був переведений у Донецьк, у міську дитячу лікарню №1. Помер хлопчик 17 серпня в донецькій лікарні о 4-ій ранку.

Т.БЕЛОМЕРЯ повідомила, що зараз «тривають лабораторні вірусологічні, бактеріологічні дослідження, а також гістологічні дослідження, ті, які були взяті патологоанатомами».

Він додала, що необхідне донесення направлене в Міністерство охорони здоров`я і в Центр імунно-біологічних препаратів, «але висновки тільки попередні».

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що вранці 17 серпня в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.