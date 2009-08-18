Президент України Віктор ЮЩЕНКО дорікає прокуратурі низькою ефективністю перевірок відповідності законодавству актів Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

За IV квартал 2008 року та 2009 рік Генеральній прокуратурі України пропонувалося здійснити перевірку відповідності законодавству України положень 49 актів Кабінету міністрів та 18 фактів порушень законодавства у діях посадових осіб. У результаті прокуратура опротестувала лише 2 доручення прем`єр-міністра (щодо транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і щодо заборони керівникам центральних органів виконавчої влади без погодження з прем`єр-міністром або першим віце-прем`єр-міністром надавати на запит органів державної влади офіційні інформаційно-аналітичні та додаткові матеріали) та положення 18 урядових актів, з них стосовно 5 ведеться судовий розгляд.

Коментуючи цю статистику, В.ЮЩЕНКО констатував, що позитивної динаміки забезпечення дотримання законів України поки не досягнуто. Глава держави наголосив, що результатом опротестування незаконних урядових актів має стати скасування такого акта органом, який його прийняв.

Проте, за інформацією Президента, більшість протестів прокуратури відхиляються прем`єр-міністром від імені Кабміну.

Тому Президент висловив вимогу до Генеральної прокуратури негайно звернутися до судових органів у порядку, передбаченому законодавством, про скасування незаконного правового акта.

В.ЮЩЕНКО також звернувся до генерального прокурора з проханням взяти під особистий контроль питання, щодо яких раніше були направлені відповідні звернення.

В.ЮЩЕНКО занепокоєний затягуванням з вирішенням, зокрема, постанови щодо законності дій посадових осіб Мінфіну, Держказначейства щодо ненадання відомостей в обсягах та за переліком, визначеним Указом Президента України від 12 травня 2009 року № 03-02/177 «Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні».

При цьому Президент оцінив цю постанову як таку, що суперечить нормам законодавства, зокрема Закону України «Про інформацію», який гарантує право на інформацію встановленням обов`язку органів державної влади інформувати про свою діяльність.

Негайної перевірки Генпрокуратури потребує законність розпоряджень Кабміну від 27 серпня 2008 року № 1157-р, 17 вересня 2008 року № 1315-р, 24 вересня 2008 року № 1277-р, від 16 жовтня 2008 № 1451-р, 19 листопада 2008 року № 1331-р, 10 грудня 2008 року № 1519-р (щодо надання суб`єктам господарювання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону).

Особливе занепокоєння Президента також викликало розпорядження Кабінету міністрів від квітня 2009 року № 352-р «Про передачу державного підприємства «Науково-технічний центр «ОРТ» до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що вказана постанова Кабінету міністрів - це “пряма загроза свободі слова та порушення правових норм інформаційного простору”.