Судові пристави заманюють боржників через сайти знайомств

У кількох регіонах Росії судові пристави почали застосовувати нову технологію для виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників: вони знайомляться в інтернеті з боржником і на першому побаченні заарештовують його майно. Як повідомили в прес-службі Федеральної служби судових приставів РФ, позитивний досвід застосування такої технології вже є в Забайкаллі та Кемеровській області.

Зокрема, в Забайкальському краї судовий пристав з розшуку майна через сайт "Одноклассники.ру" вийшов на боржника і, представившись дівчиною, запропонував йому зустрітися. "На побачення боржник прибув на автомобілі, який перебуває в розшуку. В результаті на транспортний засіб був накладений арешт", - зазначили в прес-службі ФССП Росії.

Аналогічний випадок був у Кемеровській області. Через той же сайт судовий пристав, зареєструвавшись на ньому під умовним ім`ям, зав`язала знайомство з одним з боржників, який після нетривалого листування запропонував їй зустрітися. На побачення судовий пристав вирушила у формі і на службовій машині. "Боржник ніяк не чекав появи симпатичної дівчини з "Однокласників" у формі і з метою виконання службових обов`язків, тож був у шоковому стані", - повідомили в прес-службі ФССП Росії. "Нині їм шукаються можливості для погашення заборгованості за виконавчим документом".

У ФССП Росії наголосили, що "такий приклад ще раз свідчить про необхідність вивчення і узагальнення позитивного досвіду... з метою підвищення ефективності роботи служби в цілому".

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