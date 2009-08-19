Відбудеться прес-конференція на тему: «Подарунок» від ЖЕКу: напередодні Дня Незалежності двадцятьох жінок викинули на вулицю». Трудовий колектив київської перукарні «Чарівний завиток», яка працювала у столиці протягом 41 року (з 1968 року), позбавили роботи без рішення суду або іншого компетентного органу. Більше 20 жінок, більшість з яких не мають чоловіків і є єдиними годувальницями сім’ї, опинились на вулиці без жодних засобів до існування. Трудовий колектив заявляє про злочинні дії керівництва ЖЕКу. Учасники: директор ТОВ «Чарівний завиток» Сергій Костянчук, представники трудового колективу, адвокат Роман Титикало (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 232-10-28. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 13:30 20.08.2009