Уряд призначив Галинського головою Департаменту виконання покарань

Уряд призначив Олександра ГАЛИНСЬКОГО головою Державного департаменту виконання покарань.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив правозахисник Едуард БАГІРОВ, який був присутній на засіданні Кабміну.

«Після звільнення з цієї посади Василя КОЩИНЦЯ було запропоновано чотири кандидатури, але після діалогу з громадськими правозахисними організаціями уряд зупинився на кандидатурі Олександра ГАЛИНСЬКОГО», - сказав Е.БАГІРОВ.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пов`язала призначення нового керівника Держдепартаменту виконання покарань з необхідністю реформування діяльності цього відомства.

«Уряд не задоволений тим, як реалізовувалася до сьогоднішнього дня стратегія в системі виконання покарань, і як в цілому виконувалися всі елементи стратегії в цьому секторі», - сказала вона.

При цьому прем`єр-міністр зазначила, що уряд має намір удосконалити стратегію діяльності системи виконання покарань при тісному діалозі з громадськими правозахисними організаціями.

У свою чергу, О.ГАЛИНСЬКИЙ повідомив, що завтра об 11.00 відбудеться його представлення колективу держдепартаменту і громадськості. Очікується, що об 11.00 в Державному департаменті виконання покарань відбудеться його прес-конференція.

До свого призначення О.ГАЛИНСЬКИЙ очолював Одеське обласне управління Держдепартаменту виконання покарань.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 12 серпня ухвалив рішення про звільнення В.КОЩИНЦЯ від посади голови Державного департаменту виконання покарань.